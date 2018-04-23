Fotoğraf çekmek için yüksek binanın tepesine çıkan genç, polisi alarma geçirdi

Erzurum’un Palandöken ilçesinde fotoğraf çekmek için yüksek binanın üst katına çıkan genç adam, polis ekiplerini alarma geçirdi.
Erzurum’da birçok intihar olayının yaşandığı Karadayı Konutları inşaatının üst katında görülen bir genç, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polisler, genci aşağı indirdi.
İntihara teşebbüs olarak sanılan olayın gencin aşağı inmesiyle gerçeği ortaya çıktı. Genç adamın fotoğraf çekmek için binaya çıktığı anlaşıldı.
Polisler gencin ifadesini alarak serbest bıraktı.
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