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Fotoğraf çektirip 40 metrelik falezlerden atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 18:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, arkadaşı M.B.'ye (16) fotoğrafını çektiren O.A.

Hasan DEMİRBAŞ- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, arkadaşı M.B.'ye (16) fotoğrafını çektiren O.A. (17), cebindeki mektubu fırlattıktan sonra 40 metrelik falezlerden atladı. Ağır yaralanan O.A., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı'nda M.B. ile çekirdek yiyen lise öğrencisi O.A., arkadaşından, falezlerin üzerinde kendisinin fotoğrafını çekmesini istedi. Fotoğraf çekiminin ardından O.A., cebindeki mektubu arkadaşına doğru fırlatarak, yaklaşık 40 metrelik falezlerden kendisini boşluğa bıraktı. Şoke olan M.B., bağırarak, çevredekilerden yardım istedi. Bir yandan da arkadaşının yanına gitmeye çalışan M.B.'yi, parkta dolaşanlar durdurdu. Gözyaşlarını tutamayan M.B., arkadaşı O.A.'nın kız arkadaşı ve ailesiyle sorunlar yaşadığını söyledi. Falezlerden atlamasını hiç beklemediğini dile getiren M.B., “Meğer son fotoğrafını çektiriyormuş" diyerek, ağladı.

Falezlerden atlayan O.A.'yı deniz polisi, sıkıştığı kayalıkların arasından çıkardı. Botla Kaleiçi Yat Limanı'na götürülen O.A., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. O.A.'nın durumunun kritik olduğu belirtildi.

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