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Fotoğraf stüdyosunu soyan hırsız kameralara yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 10:01 | Son Güncelleme 6 saat önce

Kadıköy’de 16 güvenlik kamerasının bulunduğu fotoğraf stüdyosuna giren hırsızlık zanlısı, yüzünü bile gizleme gereği hissetmedi. Rahatlığı ile dikkat çeken zanlı, stüdyodan binlerce liralık makineyi naylon poşete koyarak ayrıldı.

Kadıköy’de önceki gün gecenin ilerleyen saatlerinde fotoğraf stüdyosunu hedef seçen bir hırsız, stüdyoda bulunan 16 güvenlik kamerasından 12’si tarafından saniye saniye görüntülendi. Stüdyonun önüne geldikten sonra sigarasını yakan zanlı, elindeki tornavida ile uzun bir süre kapıyı zorladı. Bir ara kapının önüne oturan ve sırtı ile iteleyerek kapıyı zorlamaya devam eden zanlı, uzun süren uğraşının ardından stüdyonun kapısını açtı. Stüdyonun içerisinde dolaşmaya başlayan ve çekmeceleri karıştıran hırsızlık zanlısı dükkanın içerisinde bir süre değerli eşya aradı. Stüdyoda bulduğu 3 makine ile kasadaki bir miktar bozuk parayı alan hırsız, makineleri naylon bir poşete koyarak stüdyodan ayrıldı. Yaşanan bu olay ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olayın sabah saatlerinde personelin gelmesi ile ortaya çıktığını dile getiren stüdyonun sahibi Bülent Uluçay, “Fotoğraf makinelerini almış ve kasada bir miktar para vardı onu almış. Toplam 3 adet makinemizi aldı. Yüzü çok rahat gözüküyor. Kendisi sigara içiyor. Çok rahat. Eldiven dahi takmıyor. Yani girebileceği en kötü yere girdi. Kendisi kesinlikle teşhis edilecek. 16 tane kameranın 12’sinde kamera görüntüsü var. Hollywood filmi gibi klibi var şuan” şeklinde konuştu. (İHA)

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