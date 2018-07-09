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Fotoğrafçıdan '15 yaşındaki gelin' tepkisi; Çekim yapmadı, damatla kavga etti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 14:14 | Son Güncelleme

MALATYA'da düğün fotoğrafını çekeceği gelinin yaşının 15 olduğunu öğrenince tepki gösterip çekip yapmayacağını belirten fotoğrafçı Onur Albayrak, damatla tartışıp kavga etti.

Fotoğrafçıdan '15 yaşındaki gelin' tepkisi; Çekim yapmadı, damatla kavga etti

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da düğün fotoğrafını çekeceği gelinin yaşının 15 olduğunu öğrenince tepki gösterip çekip yapmayacağını belirten fotoğrafçı Onur Albayrak, damatla tartışıp kavga etti. Damadın burnu kırılırken, aynı durumla karşılaşması halinde daha ağır bir tepki vereceğini belirten Albayrak, "Hiçbir kuvvet bana çocuk gelin çektiremez" dedi.
Olay, 5 Temmuz günü sabah saatlerinde meydana geldi. Fotoğrafçılık yapan Onur Albayrak, yeni evlenecek bir çiftin fotoğraflarını çekmek için Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkı'na gitti. Albayrak, burada beyaz gelinlik içerisindeki kızın küçük olduğunu fark edince, yaşını sordu. Albayrak, kızdan "15 yaşındayım" yanıtını aldı. Bunun üzerine Albayrak, damada "Ben bu gelinin fotoğrafını çekmem diyerek" tepki gösterdi. Kızın yaşının küçük olduğunu söyleyen Albayrak ile damat arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırırken, kavgada ismi öğrenilemeyen damadın burnu kırıldı.
17 yıldır fotoğrafçılık yapan Onur Albayrak, yaptığından pişman olmadığını ifade etti. Fotoğraf çekimi için daha önce anlaştıkları damadın, işyerine yalnız geldiğini belirten Albayrak, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"15- 20 gün kadar önce damat adayı stüdyoya gelip fotoğraf için randevu aldı. Gelin yoktu yanında, yalnız geldi. Perşembe günü sabah çekim alanında buluşmak üzere yola çıktık. Gittiğimde gelinlik giyen çocuk gördüm ve bakarken korktuğunu, titrediğini hissettim. Yaşını sorunca 15 olduğunu öğrendim. Bunun üzerine damada dönüp çocuk gelin fotoğrafı çekmediğimi, bir başka fotoğrafçıyla anlaşmasını istedim. Arkamı dönüp giderken damat bana küfür ve hakaret etmeye başladı. Sonra gelip yakamdan tutunca da istem dışı bir kavgaya tutuştuk. Etrafta piknik yapanlar vardı, araya girdiler ve ayırdılar. Bu sırada olayın büyümemesi adına bizi arabaya bindirip gönderdiler. Biz tekrar geldik dükkanımıza. Sonrasında ne oldu, ne bitti bilmiyorum. O düğün gerçekleşti mi ki gerçekleşmiştir. Sadece fotoğraflar yoktur herhalde. O düğünün önüne geçemedik tabi ama en azından tepkimi koyduğun için mutluyum."
Albayrak, aynı durumla karşılaşması durumunda daha ağır tepki vereceğini ifade ederek, "Hiçbir kuvvet bana çocuk gelin çektiremez" dedi.

FOTOĞRAFLI

Fotoğrafçıdan '15 yaşındaki gelin' tepkisi; Çekim yapmadı, damatla kavga ettiFotoğrafçıdan '15 yaşındaki gelin' tepkisi; Çekim yapmadı, damatla kavga etti

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