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Fotoğrafını gizlice çeken kişiyi sosyal medyada paylaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 16:50 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde sokakta önünde yürüyen A.P.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde sokakta önünde yürüyen A.P. isimli kadının fotoğraflarını gizlice çeken İ.Ş., çevredekiler tarafından darp edildi. A.P., fotoğraflarını çeken kişiyi cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaşırken, şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay, geçen pazartesi günü Yaylacık Mahallesi 36 Sokak'ta meydana geldi. Evine doğru giden A.P., arkasından gelen bir kişinin cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çektiğini fark etti. Arkasını dönen ve fotoğraflarını çeken kişiden cep telefonunu göstermesini isteyen A.P., bu anları da kameraya kaydetti. Çevredeki vatandaşlardan da yardım isteyen A.P., olay yerinden uzaklaşmak isteyen İ.Ş.'yi engellemeye çalıştı. Kadının ısrarcı davranması üzerine fotoğraf çekmediğini öne süren İ.Ş. telefonunu gösterince, kadının fotoğrafları çıktı. A.P. "İşte bu benim, çabuk sil videoyu" dedi. Çevredekiler tarafından elinden alınan telefonunda çok sayıda kadının fotoğrafı çıkan İ.Ş., vatandaşlar tarafından darp edildi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, İ.Ş,'yi vatandaşların elinden alarak polis merkezine götürdü. A.P. fotoğraflarını çeken kişiden şikayetçi olurken, İ.Ş. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, fotoğrafları çekilen A.P., olay anında yaşananları cep telefonuyla kaydedip, taciz edildiğini belirterek sosyal medyada paylaştı.

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