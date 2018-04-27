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Fotoğraflar // Çatalca'da emniyet şeridinde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 16:56 | Son Güncelleme

   

Fotoğraflar // Çatalca'da emniyet şeridinde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Fotoğraflar // Çatalca'da emniyet şeridinde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralıFotoğraflar // Çatalca'da emniyet şeridinde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralıFotoğraflar // Çatalca'da emniyet şeridinde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralıFotoğraflar // Çatalca'da emniyet şeridinde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

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