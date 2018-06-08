Fotoğraflar // Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta 4 katlı binada yangın çıktı. Doğalgaz patlaması sonrası çıktığı belirtilen yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Binada mahsur kalanların olduğu belirtiliyor.

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