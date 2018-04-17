Fotoğraflarla: Suudi Arabistan'da kadınlara özel moda haftası

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman, yeni ve modern bir kültürel çağ getirme hedefine adım adım ilerliyor. Başkent Riyad'daki lüks Ritz-Carlton Oteli'nde düzenlenen Suudi moda haftası da bu sosyal reformların bir parçasıydı.

New York, Paris ve Milan'daki moda haftalarından farklı olarak, Riyad'da 10-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenen defilelere sadece kadın izleyiciler katılabildi.

Amerikan New York Times gazetesi (NYT) muhabiri Elizabeth Paton'ın deyimiyle, "şişmiş egolar ve tavana değen topuklarla dolu sürreal bir deneyim" Riyad'a pek uğramadı.

Yemen'deki Husi isyancıların fırlattığı füzeler kentin üzerinden geçerken, kum fırtınası ile şimşekler birbirine karıştı.

Moda haftasının düzenlendiği Ritz-Carlton oteli, daha birkaç ay önce yolsuzlukla suçlanarak gözaltına alınan Suudi prens ve üst düzey yetkililereev sahipliği yapmıştı.

Bu defa Suudi tasarımcılar, Avrupalı modacılar ve şık kadınlar otelin altın kaplama koridorlarında sohbet etti.

Jean Paul Gaultier ve Roberto Cavalli dahil dünyaca ünlü markaların sergilendiği etkinliğe Brezilya, Lübnan, Rusya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) tasarımcılar da akın etti.