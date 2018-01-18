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Fotoğraflı şantaj davasında tahliye

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 12:06 | Son Güncelleme 50 saniye önce

Beşiktaş'ta bir çocuk annesi E.M.'nin tamir için verdiği cep telefonundaki fotoğraf ve görüntüleri izinsiz kopyalayarak, şantaj yaptığı iddiasıyla 18 yıla kadar hapsi istenen sanığın, ikinci duruşmada tahliyesine karar verildi. Mahkeme, tahliye gerekçesinde, sanığın cezaevinde 76 gün tutuklu kalmasını dikkate aldı.

Fotoğraflı şantaj davasında tahliye

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık C.K., cezaevinden getirildi. Müşteki, E.M., de avukatıyla birlikte katıldı. Duruşmada müşteki kadının eşi ve oğlu tanık olarak dinlendi.

"ANNEMİN 8 ADET MÜSTEHCEN FOTOĞRAFINI FACEBOOK'TAN GÖNDERDİ"

E.M.'nin 23 yaşındaki oğlu S.M., "Annem ve babam bana, bir erkeğin annemi cep telefonundan rahatsız ettiğini söylemişlerdi. Bir gün cep telefonuma whatsaap'tan annemin gülen bir fotoğrafı gönderildi. Ben de cevap olarak, 'sonuç' diye yazdım. Ayrıca Alperen Koç isimli bir faccebook hesabından annemin müstehcen içerikli 8 adet fotoğrafı ile bir videosu gönderildi" dedi. Sanık avukatının sorması üzerine, tanık S.M., "Ben annemin benim telefonumdan sanığa mesaj attığına hiç şahit olmadım" yanıtını verdi.

"EŞİM DURUMU BANA ANLATTIKTAN SONRA TELEFONLARI HEP BENDEYDİ"

Daha sonra E.M.'nin kocası G.M., tanık olarak dinlendi. G.M., de, "Eşime sürekli bilinmeyen numaralardan aramalar geliyordu. Sonradan eşimden durumu öğrendim. Aynı zamanda Alperen Koç isimli facebook hesabından eşime ait müstehcen video ve resimler gönderildi" dedi. Sanık avukatının sorusu üzerine G.M., "Olay ortaya çıktıktan sonra eşimin telefonları devamlı bendeydi. Sanıktan yine mesajlar geliyordu. Ancak ben engelliyordum. Eşimin mesaj göndermesi mümkün değildir. Çünkü telefonlar hep benim yanımdaydı" diye cevap verdi.

SANIK AVUKATI: TUTUKLAMA CEZAYA DÖNÜŞTÜ

Daha sonra söz alan sanık avukatı, müvekkilinin 2,5 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Tutuklama tedbir olmaktan çıkmış, cezaya dönüşmüştür. Karartılması mümkün bir delil de yoktur. Müvekilim ile şikayetçi arasındaki whatsaap görüşmeleri incelendiğinde aralarındaki ilişkinin farklı olduğu görülecektir. Bu nedenle sanığın tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

MÜŞTEKİ AVUKATI: TEHDİT VE HAKARET KONUŞMALARI ELİMİZDE...

Bunun üzerine söz alan müşteki E.M.'nin avukatı Funda Sadıkahmet Alp, "Elimizde, müvekkilimin sanık tarafından tehdit ve hakarete uğradığına dair telefon görüşmelerini içeren ses kaydı var. Bunu, CD içersinde mahkemenize sunuyorum" dedi.

CEZAEVİNDE KALDIĞI SÜRE DİKKATE ALINARAK TAHLİYE EDİLDİ

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme hakimi sanığın tahliyesine karar verdiğini açıkladı. Tahliye gerekçesinde, sanığın tutuklu kaldığı süre ve üzerine yüklenen suçların öngörülen yaptırımlarının üst sınırı dikkate alındığı belirtildi. Müşteki avukatının sunduğu ses dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

SUÇLAMALARI, 'GÖNÜL İLİŞKİMİZ VARDI' DİYEREK REDDETMİŞTİ

Sanık C.K., aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia ederek, E.M.'nin telefonunu kopyalamadığını, program yüklemediğini, söz konusu fotoğrafları ise İ.K., isimli kişinin kendisine gönderdiğini, kendisinin de bu fotoğrafları E.M.'ye ve ailesine gönderdiğini söylemiş, hakaret ve tehditte bulunmadığını savunmuştu.

"FOTOĞRAFLARIMI 23 YAŞINDAKİ OĞLUMDAN 80 YAŞINDAKİ YAKINIMA GÖNDERDİ"

Şikayetçi kadın ise, sanığın whatsaap'ını kopyaladığını belirterek, "Önce aileme söyleyemedim. Ancak dayanılmaz bir hal alınca eşime durumu anlattım. Daha sonra 23 yaşındaki oğlumdan tutun da 80 yaşındaki yakınıma kadar fotoğraf ve görüntülerimi gönderdi" ifadesinde bulunmuştu.

İDDİANAMEDEN

İddianamede C.K. hakkında "Zincirleme olarak özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri kayda almak ve ifşa etmek", "Zincirleme şantaj", "Bilişim sistemi hukukuna aykırı olarak girme ve orada kalma", "Zincirleme hakaret" suçlarından 4,5 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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fotoğraf cep telefonu Beşiktaş şantaj

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Adamın yaptığı tabi ki ahlaksızlık. Ama kadının da masum olduğuna pek inanmadım. Bence bitirilen bir gönül ilişkisinin intikam almaya yönelmiş hali gibi görünüyor. Zaten, bir kadın ne demeye müstehcen fotoğraflarını telefonunda saklasın.!
benim anlamadığım insan kendi çıplak fotoğraflarını telefonunda neden tutar ?
@ecozer_1994 EEE İŞTE NİYE TUTAR ARANIYOR DEMEKKİ ONA BUNA KENDİ GÖNDERİYOR SONRADA ERKEKLERE SUÇ ATIYORLAR YALANMAYANA BİŞEY OLMAZ
@metintemrel_2017 sizden tiksiniyorum ya. ne kadar acımasız insanlarsınız.allah belanızı versin .daha kötülerini yaşayın.pis insanlar.
müstehcen resim çekmek nedir ya
ben hakim olsaydım ses kayıtlarını incelemeden tahliye etmezdim .
yine dingil yorumlar, sizene kim ne fotoraf çekmiş kimle gönül ilişkisi yasamış, farzedinki öyle oldu ...bu karşı tarafın bunu yapması için sebep degil ...iyi valla önüne gelen tehtit ve şantaj yapsın....saçma sapalak yazmayın ....kimsenin kimseyi üzme hakkı yok ....kadın çekmişse resimleri çekmiş...kimse bunu art niyetli kullanamaz...
senin anayin ciplak fotoraflari varmi acaba biride sana gonderse ne dusunursun acaba merak ettim
Her ne olursa olsun şantaj yapan kimse ağır bir cezaya mahküm olmalı,hatta sürekli yer altında kömür madeninde de çalıştırılmak durumunda bırakılmalı. Soysuzlardan kurtulmanın en kestirme yoludur.
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