Fotoğraflı şantaj davasında tahliye

Son Güncelleme 50 saniye önce YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 12:06 |50 saniye önce

Beşiktaş'ta bir çocuk annesi E.M.'nin tamir için verdiği cep telefonundaki fotoğraf ve görüntüleri izinsiz kopyalayarak, şantaj yaptığı iddiasıyla 18 yıla kadar hapsi istenen sanığın, ikinci duruşmada tahliyesine karar verildi. Mahkeme, tahliye gerekçesinde, sanığın cezaevinde 76 gün tutuklu kalmasını dikkate aldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık C.K., cezaevinden getirildi. Müşteki, E.M., de avukatıyla birlikte katıldı. Duruşmada müşteki kadının eşi ve oğlu tanık olarak dinlendi. "ANNEMİN 8 ADET MÜSTEHCEN FOTOĞRAFINI FACEBOOK'TAN GÖNDERDİ" E.M.'nin 23 yaşındaki oğlu S.M., "Annem ve babam bana, bir erkeğin annemi cep telefonundan rahatsız ettiğini söylemişlerdi. Bir gün cep telefonuma whatsaap'tan annemin gülen bir fotoğrafı gönderildi. Ben de cevap olarak, 'sonuç' diye yazdım. Ayrıca Alperen Koç isimli bir faccebook hesabından annemin müstehcen içerikli 8 adet fotoğrafı ile bir videosu gönderildi" dedi. Sanık avukatının sorması üzerine, tanık S.M., "Ben annemin benim telefonumdan sanığa mesaj attığına hiç şahit olmadım" yanıtını verdi. "EŞİM DURUMU BANA ANLATTIKTAN SONRA TELEFONLARI HEP BENDEYDİ" Daha sonra E.M.'nin kocası G.M., tanık olarak dinlendi. G.M., de, "Eşime sürekli bilinmeyen numaralardan aramalar geliyordu. Sonradan eşimden durumu öğrendim. Aynı zamanda Alperen Koç isimli facebook hesabından eşime ait müstehcen video ve resimler gönderildi" dedi. Sanık avukatının sorusu üzerine G.M., "Olay ortaya çıktıktan sonra eşimin telefonları devamlı bendeydi. Sanıktan yine mesajlar geliyordu. Ancak ben engelliyordum. Eşimin mesaj göndermesi mümkün değildir. Çünkü telefonlar hep benim yanımdaydı" diye cevap verdi.

SANIK AVUKATI: TUTUKLAMA CEZAYA DÖNÜŞTÜ Daha sonra söz alan sanık avukatı, müvekkilinin 2,5 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Tutuklama tedbir olmaktan çıkmış, cezaya dönüşmüştür. Karartılması mümkün bir delil de yoktur. Müvekilim ile şikayetçi arasındaki whatsaap görüşmeleri incelendiğinde aralarındaki ilişkinin farklı olduğu görülecektir. Bu nedenle sanığın tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. MÜŞTEKİ AVUKATI: TEHDİT VE HAKARET KONUŞMALARI ELİMİZDE... Bunun üzerine söz alan müşteki E.M.'nin avukatı Funda Sadıkahmet Alp, "Elimizde, müvekkilimin sanık tarafından tehdit ve hakarete uğradığına dair telefon görüşmelerini içeren ses kaydı var. Bunu, CD içersinde mahkemenize sunuyorum" dedi. CEZAEVİNDE KALDIĞI SÜRE DİKKATE ALINARAK TAHLİYE EDİLDİ Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme hakimi sanığın tahliyesine karar verdiğini açıkladı. Tahliye gerekçesinde, sanığın tutuklu kaldığı süre ve üzerine yüklenen suçların öngörülen yaptırımlarının üst sınırı dikkate alındığı belirtildi. Müşteki avukatının sunduğu ses dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.