HABER

Frankfurt havalimanı tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 14:46 | Son Güncelleme

ALMANYA'NIN Frankfurt Havalimanı'nda bir yolcudan şüphelenen polis ekipleri, havalimanını boşaltma kararı aldı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)
ALMANYA'NIN Frankfurt Havalimanı'nda bir yolcudan şüphelenen polis ekipleri, havalimanını boşaltma kararı aldı. Polis ekipleri güvenlik nedeniyle A terminalinde bulunan yolcuları terminal dışına çıkardı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak göz altına aldı. Yolcuların tahliye edilme görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

PARTNERAşk sahile vurduAşk sahile vurdu
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıTekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Simit satan çocuğa otobüste kemerli dayak görüntüsüne tepkiSimit satan çocuğa otobüste kemerli dayak görüntüsüne tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

İzmir'de hırsız zannedilen taksici Mehmet Demircan mahalleliden öldüresiye dayak yedi!

İzmir'de hırsız zannedilen taksici Mehmet Demircan mahalleliden öldüresiye dayak yedi!

İstanbul'da su kesintisi! 20 ilçeye 12 saat su verilemeyecek (7 Ağustos 2018 İstanbul'da suların kesileceği ilçeler)

İstanbul'da su kesintisi! 20 ilçeye 12 saat su verilemeyecek (7 Ağustos 2018 İstanbul'da suların kesileceği ilçeler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.