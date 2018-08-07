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Frankfurt havalimanı tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 16:00 | Son Güncelleme

ALMANYA'NIN Frankfurt Havalimanı'nda bir yolcudan şüphelenen polis ekipleri, havalimanını boşaltma kararı aldı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)

ALMANYA'NIN Frankfurt Havalimanı'nda bir yolcudan şüphelenen polis ekipleri, havalimanını boşaltma kararı aldı. Polis ekipleri güvenlik nedeniyle A terminalinde bulunan yolcuları terminal dışına çıkardı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak göz altına aldı. Yolcuların tahliye edilme görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

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