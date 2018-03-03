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Fransa’da 4 kişinin çığ altında kalarak öldüğü turun rehberi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 20:22 | Son Güncelleme

Fransa’nın Alpes Maritimes bölgesinde riskli alanda yapılan gezi sırasında 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından tur rehberi gözaltına alındı.Fransa’nın Alpes Maritimes bölgesinde riskli alanda yapılan gezi sırasında 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tur rehberi gözaltına alındı.

Fransa’nın Alpes Maritimes bölgesinde riskli alanda yapılan gezi sırasında 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından tur rehberi gözaltına alındı.
Fransa’nın Alpes Maritimes bölgesinde riskli alanda yapılan gezi sırasında 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tur rehberi gözaltına alındı. Nice Savcısı Jean-Michel Pretre’in yaptığı açıklamaya göre olaydan sağ kurtulan rehber hakkında "kasıtsız adam öldürme ve yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı. Tecrübeli olduğu öğrenilen yaklaşık 60 yaşlarındaki rehberin kayak alanının dışında riskli bölgeye gezi düzenlemesinin kabul edilmez olduğu ifade edildi.
Dağcı Rehberler Sendikası tarafından yapılan açıklamada ise bölgenin riskli olmasına rağmen birçok düz alan barındırdığı, bu sebeple rehberlere bir kontrol imkanı ve güvenlik alanı sağladığı bildirildi.

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