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Fransa’da askerlere yapılan saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 17:18 | Son Güncelleme

Fransa’nın güneydoğusunda bir grup askerin araçla ezilmeye çalışıldığı olayla ilgili bir şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.Bugün, Fransa’nın Varces-Allieres-et-Risset bölgesinde bir saldırgan yürüyüşe çıkan askerlerin üzerine aracını sürdü.

Fransa’nın güneydoğusunda bir grup askerin araçla ezilmeye çalışıldığı olayla ilgili bir şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Bugün, Fransa’nın Varces-Allieres-et-Risset bölgesinde bir saldırgan yürüyüşe çıkan askerlerin üzerine aracını sürdü. Çalıntı bir araçla gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda, ordu sözcüsünün açıklamasına göre yaralanan olmadı. Olayın gerçekleştiği Varces-Allieres-et-Risset bölgesinin 15 kilometre kuzeyindeki Grenoble’da bir şüpheli çalıntı araçla polis tarafından yakalandı.

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