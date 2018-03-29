Fransa’da bir kişi aracını askerlerin üzerine sürdü

Fransa’nın güneydoğusunda meydana elen olayda, bir grup Fransız askerinin üzerine aracını süren kişi olay yerinden kaçtı.

Fransa’nın güneydoğusundaki Grenoble’da bir kişi aracıyla bir grup askeri ezmeye çalıştı ve ardından kaçtı. Olayda ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Fransa’da bir süpermarkette rehine krizi yaşanmış, 4 kişi hayatını kaybetmişti.