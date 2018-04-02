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Fransa’da çığ: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

Fransa’nın Chamonix bölgesinde çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Fransa’nın İtalya ve İsviçre sınırında bulunan Chamonix bölgesinde çığ düştü.

Fransa’nın Chamonix bölgesinde çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Fransa’nın İtalya ve İsviçre sınırında bulunan Chamonix bölgesinde çığ düştü. Kayak yapan bir grubun da yakalandığı çığda en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Öte yandan, arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artabileceği bildirildi.

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