Fransa’da çığ: 1 ölü, 3 yaralı

Fransa’nın Chamonix bölgesinde çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Fransa’nın İtalya ve İsviçre sınırında bulunan Chamonix bölgesinde çığ düştü. Kayak yapan bir grubun da yakalandığı çığda en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan, arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artabileceği bildirildi.