Fransa’da çığ düştü: 4 ölü, 1 yaralı

Fransa’nın Alpes-Maritimes bölgesinde Entraunes kayak merkezinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Fransa’nın Alpes-Maritimes bölgesinde Entraunes kayak merkezinde çığ düştü. Edinilen bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.