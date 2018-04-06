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Fransa’da demiryolu grevinde hükümet ile sendikalar arasında uyuşmazlık

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 12:04 | Son Güncelleme

Fransa’da demiryolu grevinde hükümet ile sendikalar arasındaki görüşmelerde uyuşmazlık yaşandığı bildirildi.Fransa’da demiryolu grevinde hükümet ile sendikalar arasında dün yapılan görüşmenin iki taraf için olumsuz sonuçlandığı açıklandı.

Fransa’da demiryolu grevinde hükümet ile sendikalar arasında uyuşmazlık

Fransa’da demiryolu grevinde hükümet ile sendikalar arasındaki görüşmelerde uyuşmazlık yaşandığı bildirildi.
Fransa’da demiryolu grevinde hükümet ile sendikalar arasında dün yapılan görüşmenin iki taraf için olumsuz sonuçlandığı açıklandı. Bu durumda sendikaların grevleri hükümete karşı sertleştirebileceği söyleniyor.
Demiryolu sendikaları, hükümetin çözüm olarak ortaya sürdüğü teklifin "Maskelenmiş bir tuzak" olduğunu belirtip, hükümetin bu oyununa gelmeyeceklerini ifade etti. Grevcilerin hedef büyütüp, grevi genişletip pes etmeme yönünde kararlı olduklarını hükümete anlatmaya çalışacaklarını ve hükümetin sendikaların isteğine boyun eğmek zorunda kalacakları düşüncesinde oldukları kaydedildi.
Demiryolu çalışanları temsilcileri ile hükümet arasındaki ilişkilerde iki tarafın orta yolu bulma konusunda kenara itilmiş olmadığı düşüncesi bulunsa da, Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne, demiryolu sendikalarını demiryolu reformuna karşı beş gün süren iki günlük grevden bu yana ilk istişare toplantısı için bir araya gelmelerinin ilk bakışta olumlu gözükmesine rağmen, finansman konusunda bazı gerçekleri sendika temsilcilerine anlatma imkanı bulmasının sevindirici olduğunu belirtti.
Demiryolu çalışanlarının üyesi olduğu Genel İş Sendikası (CGT) Başkanı Laurent Brun, “Hükümetin bize sunmak istediği çok iyi maskelenmiş bir tuzak” diyerek hükümet tarafından ortaya konulan bir görüşü kınadığını açıkladı. "Grevi güçlendirmek, yükseltmek, sertleştirmek zorundayız" diyen sendika temsilcisi, grevi destekleyen diğer sendika temsilcilerine çağrıda bulundu ve Cumartesi günü saat 20.00’de başlayıp Salı günü 7.55’e kadar yapılacak grevin, hafta başı Salı-Çarşamba günü yapılan greve oranla daha da sertleştirilmesi gerektiğini vurguladı.
UNSA Sendikası adına açıklama yapan Roger Dillenseger ise, “Hükümet bizi boğmaya çalışıyor. Anlaşma yönünde bizi zora sokuyor. Sosyal hareketin daha da zorlaşacağı bir durumdayız. Demiryolu işçileri Pazar ve Pazartesi günü yine gösteri yapma konusunda seferber olmak zorunda kalacaklar" dedi.
CFDT Sendikası adına konuşan Didier Aubert ise, “Hükümetin kendi yöntemini gözden geçirmemesi halinde uzun soluklu çatışmaya başlayacağız. Grevi güçlendirmek, yükseltmek, sertleştirmek zorundayız. Bu hareketin nasıl organize edileceğini görmek için, genel kurulda tartışacağız ve ona göre bir durum belirleyeceğiz” diye konuştu.

Fransa’da demiryolu grevinde hükümet ile sendikalar arasında uyuşmazlık

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