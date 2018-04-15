Fransa’da göstericilerle polis arasında çatışma: 51 gözaltı

Fransa’da hükümet karşıtı protestolarda göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Yaşanan arbedede polis 51 göstericiyi gözaltına aldı.
Fransa’da hükümet karşıtı gösterilerde göçmenlere destek amacı ile toplanan protestoculara polis müdahale etti. Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Yaşanan olaylarda 51 kişi gözaltına alındı. Polisin, sorgusu yapılan göstericilerden bazılarını serbest bırakırken 17 kişiyi gözaltında tuttuğu belirtildi.
Yaklaşım 2 bin kişinin katıldığı gösteriler sonrası olay yerinden uzaklaşan protestocular çevredeki banka şubelerine, emlak ofislerine, sigorta şirketleri ile telefon satışı yapan bazı mağazalara saldırdı. Gösterilerden sonra yapılan açıklamalarda, göstericilerin maddi olarak çok büyük bir zarara yol açtığı kaydedildi.
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