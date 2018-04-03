Fransa’da öğrenciler ve demiryolu işçilerinden “Ortak mücadele” çağrısı

Fransa’da hükümetin reformlarına karşı farklı alanları etkileyen grev ve gösteriler arasında dayanışma çağrısı yapıldı.
Fransa’da demiryolu çalışanları, temizlik işçileri, pilotlar, elektrik idaresi çalışanları ve öğrencilerin farklı taleplerle kesintili grev uygulaması başladı. İşçi ve öğrencilerden oluşan eylemciler, daha güçlü ve etkili bir protesto için grevcilere “ortak mücadele” teklifinde bulundu. Böylece, farklı sektörler ve üniversite öğrencilerinin başlattığı grevler birlik çağrısı ile başka bir boyut kazanacak.
Demiryolu işçilerinin grevlerine destek olup katılmaya başlayan Sorbonne Üniversitesi öğrencileri, akıllara Fransa’da büyük ses getiren ve benzer durumlara sahip 1968 eylemlerini getirdi. Öğrencilere destek mesajı yayımlayan Demiryolu İşçileri Sendikaları Federasyonu SUD-Rail, “Daha genel ve güçlü bir etki için ortak mücadelede birleşmek büyük ihtiyaç” açıklamasını yaptı. Öğrenci sendikası UNEF ise öğrencileri işçilerin protestolarına katılmaya davet etti.
Öte yandan, haftalardır devam eden taşımacılığı ve üniversitelerin işleyişini felç eden grevlerin artarak yoğunlaşması beklenirken hükümetin grevciler arasında dayanışmadan tedirgin olduğu belirtiliyor.
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