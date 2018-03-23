Fransa’da rehin krizi: “Salah Abdeslam’ı özgür bırakın”

Fransa’da bir süpermarkete saldıran ve insanları rehin alan saldırganın Paris’te 13 Kasım 2015’te 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından sonra yakalanan ve hapsedilen terörist Salah Abdeslam’ın özgür bırakılmasını talep etti.
Fransa’nın güneyi Carcasson’daki bir süpermarkette meydana gelen, rehin alma olayında ilk belirlemelere göre 2 ölü, 16 yaralı olduğu açıklandı. Aynı kişi olduğu düşünülen teröristin sabah saatlerinde koşu yapan 3 jandarmadan 2’sini yaraladığı, yaralı jandarmaların Carcasson’daki bir hastanede tedavi altında oldukları kaydedildi.
Saldırganın Paris’te 13 Kasım 2015’te 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından sonra yakalanan ve hapsedilen terörist Salah Abdeslam’ın özgür bırakılmasını talep etti. En az 2 kişinin hayatını kaybettiği rehine olayını gerçekleştiren kişinin kimliği henüz açıklanmazken DEAŞ’lı olduğunu söyleyen teröristin istihbarat tarafından bilinen ve takip edilen bir isim olduğu öğrenildi.
Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye: Geri adım atmayız
AK Partili isim ihraç ediliyor!
Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!
AK Parti'de tartışma yaratan 'FETÖ borsası' iddiasına Başbakan Yıldırım'dan açıklama
Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Hostese 'yanlış servis' dayağı
4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!
Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu
Ağır Yaşamlar reyting rekorları kırıyor! İşte zayıflattıklarının son hali
Bu kare alışkın olduğunuzdan çok başka
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum