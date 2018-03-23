Fransa’da rehine krizi sona erdi

Fransa’da bir süpermarkete saldıran ve insanları rehin alan saldırganın öldürüldüğü açıklandı.

Carcasson’daki bir süpermarkette insanları rehin alan saldırganın rehineleri serbest bırakmasının ardından öldürüldüğü aktarıldı. Rehin alma olayında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.