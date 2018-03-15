Fransa’da Suudi prenses hakkında yakalama emri

Fransa’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kız kardeşi Hussat hakkında dairesine çağırdığı bir tamirciyi korumasına dövdürttüğü iddiasıyla yakalama emri çıkarıldı.
Olay, Eylül 2016’da Paris’in ünlü Foch Caddesi’nde Prenses Hussat’ın evinde meydana geldi. İddiaya göre, tamirat için gelen kişinin Hussat’ın evinin fotoğrafını çekmesi üzerine korumalar hemen müdahale etti. Prenses ve korumaları tarafından, tamircinin dairenin fotoğraflarını basın yayın organlarına satmak için çektiği gerekçesiyle dövüldüğü ve sorgulandığı ileri sürüldü. Ayrıca Prensesin tamirciye diz çöktürerek ayaklarını öptütüp aşağıladığı iddia edildi.
Bu olay üzerine tamirci şikayetçi olmuş ve prensesin korumaları hakkında ölüm tehdidi, silahlı şiddet, adam alıkoyma ve hırsızlık suçları ile soruşturma açılmıştı. Aralık ayı başında Hussat’ın koruması hakkında adli soruşturma açılırken, Prenses hakkında da Paris Savcılığı tarafından yakalama emri çıkarıldığı belirtildi.
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