Fransa’da terörist tarafından teğmenin öldürülmesine sevinen eski komünist parti adayı gözaltına alındı

Fransa’nın Trebes kasabasında markette terörist saldırısında hayatını kaybeden teğmenin ölümüne sevinen 2017 genel seçimlerinde komünist Baş Eğmeyenler Partisi milletvekili adayı Stephane Poussier “terörizm methi” sebebiyle gözaltına alındı.

Poussier sosyal medya paylaşımında her jandarma ölüm haberi aldığında eylem sırasında jandarmanın attığı el bombası ile ölen Remi Fraisse’i hatırladığını ifade ederken ölenin bir rütbeli olmasından dolayı daha büyük zevk duyduğunu paylaştı.

Gözaltına alınan Poussier’nin skandal sözleri sosyal medyada çok tepki çekerken Poussier’nin partisi ise milletvekilinin fikirlerini desteklemediğini açıkladı.

Fransa’da internet üzerinden terörü övmenin cezası 5 yıl hapis ve 100 bin Euro para cezası.