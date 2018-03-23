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Fransa’da üniversitelerde hayat felç oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 01:31 | Son Güncelleme

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un reformlarına karşı düzenlenen protestolar hayatı felç etti.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un reformlarına karşı düzenlenen protestolar hayatı felç etti. Hükümetin politikalarına karşı greve giden devlet memurları, sağlık çalışanları, hava trafiği kontrol memurları, demiryolları işçileri ve öğretmenlere öğrenciler de destek verdi. Çok sayıda lise ve üniversitede eğitime ara verildi.
Fransa’da hükumetin yeni reformları arasında yer alan eğitim sistemindeki değişiklik öğrenciler ve eğitim görevlileri tarafından hoş karşılanmadı. Protestolara kalkışan öğrenciler üniversitelerin girişlerini sandalyelerle kapatarak eylem yaptı. Bomboş kalan okullarda eğitim hayatı felç oldu. Kimi öğrenci ve öğretim görevlileri dersleri engellemeyi desteklerken kimileri de sınavlara hazırlanamamaktan şikayet etti.
Protestoyu destekleyenlerden Montpellier Üniversitesi tarih ve coğrafya öğrencisi Sophie, öğretmenlik sınavına hazırlandığını, protestoları haklı bulduğunu ve aralıklarla desteklediğini fakat sürekli engellenip hiç ders imkanı sunulmamasının öğrenciler zarar verdiğini dile getirdi. Öğretmenlik için deneme sınavından geçtiğini ifade eden Sophie, sınav sonuçlarının eylemler sebebi ile kötü olduğunu söyledi.
Yine Montpellier 3 Üniversitesinde öğrenim gören psikoloji öğrencisi Hugo da protestoları haklı bulduğunu belirtti. “Vidal yasası sebebiyle okul harcı daha pahalı olacak, giriş elemeleri daha sıkı olacak, bütünlemeler kaldırılacak” dedi. Başka bir üniversitede öğrenci olduğunu ifade eden Roy, ise protestoları umut verici bulduğunu kaydetti.
Fransa’da eğitim sisteminde yapılması beklenen reformlar üniversite bölümlerine girişi daha sıkı elemelerle yapmayı ve yükseköğrenim fiyatını yükseltmeyi öngörüyor. Bütünlemelerin Master eğitiminde kaldırılması da tartışmalar arasında yer alıyor.

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