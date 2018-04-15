Fransa’daki protestolarda 63 kişi gözaltına alındı

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un reform paketlerine karşı farklı sektörlerden işçiler ve öğrencilerin yaptığı protesto gösterilerinde 63 kişi gözaltına alındı.
Fransa’da hükümetin reform uygulamalarına karşı düzenlenen gösterilerde polis ve protestocular arasında çatışma yaşandı. Protestolarda 63 kişi gözaltına alınırken, 9 polis yaralandı. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Nantes şehri Montpellier’deki protestolarda mağazalara ve kamu binalarına zarar verildiğini ifade etti. Collomb, yarın düzenlenecek protestolar için sükunet çağrısında bulundu. Fransa’nın diğer bölgelerinde düzenlenen protestolarda ise herhangi bir olay yaşanmadı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu akşam ulusal televizyonda ekonomi reformlarını açıklayacak. Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un ekonomi politikalarını protesto etmek için 3 Nisan’da sokağa çıkan işçilerin grevlerine ve gösterilere aralıklarla üç ay devam etmesi bekleniyor. Grevde başta demiryolu çalışanları olmak üzere temizlik işçileri, çöp toplayıcılar, elektrik ve enerji sektörünün bazı çalışanları ile Air France çalışanları yer alıyor.
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti
Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu
Antalya'da sahibi öldü diye girilen evde şoke eden manzara!
Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
Rusya dünyanın en derin mağarasına indi
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum