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Fransa’daki protestolarda 63 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 12:37 | Son Güncelleme

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un reform paketlerine karşı farklı sektörlerden işçiler ve öğrencilerin yaptığı protesto gösterilerinde 63 kişi gözaltına alındı.Fransa’da hükümetin reform uygulamalarına karşı düzenlenen gösterilerde polis ve protestocular arasında çatışma yaşandı.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un reform paketlerine karşı farklı sektörlerden işçiler ve öğrencilerin yaptığı protesto gösterilerinde 63 kişi gözaltına alındı.
Fransa’da hükümetin reform uygulamalarına karşı düzenlenen gösterilerde polis ve protestocular arasında çatışma yaşandı. Protestolarda 63 kişi gözaltına alınırken, 9 polis yaralandı. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Nantes şehri Montpellier’deki protestolarda mağazalara ve kamu binalarına zarar verildiğini ifade etti. Collomb, yarın düzenlenecek protestolar için sükunet çağrısında bulundu. Fransa’nın diğer bölgelerinde düzenlenen protestolarda ise herhangi bir olay yaşanmadı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu akşam ulusal televizyonda ekonomi reformlarını açıklayacak. Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un ekonomi politikalarını protesto etmek için 3 Nisan’da sokağa çıkan işçilerin grevlerine ve gösterilere aralıklarla üç ay devam etmesi bekleniyor. Grevde başta demiryolu çalışanları olmak üzere temizlik işçileri, çöp toplayıcılar, elektrik ve enerji sektörünün bazı çalışanları ile Air France çalışanları yer alıyor.

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