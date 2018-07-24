Fransa’dan tatile geldi, kazada öldü

TARSUS (Mersin), (DHA)- FRANSA'dan tatil için Türkiye'ye gelen Ali Başıbüyük, kullandığı otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu öldü. Kazada, Başıbüyük'ün eşi Sultan Başıbüyük ise yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu’nda Tarsus ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkiindeki bir dinlenme tesisinin yakınında meydana geldi. Yol uygulaması yapan trafik ekipleri, Pozantı yönünden Tarsus yönüne giden Kadir Bodur yönetimindeki çekici plakası 32 DJ 111, dorse plakası ise 32 FB 039 plakalı TIR'a dur ihtarında bulundu. Yavaşlayıp, yolun sağına doğru yanaşan TIR'a, Ali Başıbüyük yönetimindeki BC 946 NZ Fransa plakalı otomobil çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ali Başıbüyük öldü, yanındaki eşi Sultan Başıbüyük ise yaralandı.
Yaralı Sultan Başıbüyük, çağırılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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