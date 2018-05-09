Fransız Başkonsolosluğu önünde protesto eylemi

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-ALPEREN Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Fransa'da Kuran-ı Kerim'in içerisinden bazı ayetlerin çıkarılması yönünde yapılan açıklamaları Fransız Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Alperen Ocakları'na bağlı bir grup, Fransa'da Kuran-ı Kerim'de yer alan bazı ayetlerin gözden geçirilmesi yönünde yapılan açıklamalara tepki gösterdi. İstiklal Caddesi'nde yer alan Fransız Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup Alperen slogan atarak, basın açıklaması yaptı. Alperen Ocakları Genel Başkanı Kürşat Mican'ın okuduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı: Biliyoruz ki, bu taş devri çıkış Fransa'nın ilk icraatı değil. Sizin karşı çıktığınız ve içerisinde şiddet barınıyor diyerek, güncellenmesini talep ettiğiniz cihadı emreden ayetlerin ne olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Bu ayetler sizin insanlıktan nasibini almamış, canavarlaşmış, sömürü ve soykırım üzerine inşa edilmiş yönetimlerinize karşı mücadele için indirilmiş ayetler olduklarını bizler çok iyi biliyoruz. Şunu iyi bilin ki, Allah-ü Teala'nın vaadi var. 'Kuran-ı Kerim'i tüm ayetleriyle harfi harfine kıyamete kadar ben koruyacağım' diye buyurmuştur. Biz bütün insanlığın bir ve beraber, kardeşçe yaşamasını istiyoruz. Farklı fikirler olabilir. Grup daha sonra buradan ayrıldı.
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Trump’ın ortağı Basant Bansal'dan oğlu için Türkiye'de 5 milyon dolarlık Hint düğünü
100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!
'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi
Muğla’nın Milas ilçesinde vahşet! Banyoda buldular...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Dünyanın en güçlü insanları kimler? Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?
Doğum lekesi sandığı iz ikizi çıktı! Meğer yıllardır bedeninde taşıyormuş
Eski halini gören annesi sanıyor
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum