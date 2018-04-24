Fransız sanayi devine yolsuzluktan gözaltı

Fransa’nın sanayi devlerinden Bollore şirketinin sahibi Vincent Bollore, Afrika’da yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Taşımacılık ve iletişim sektörünün devi Bollore şirketinin sahibi Vincent Bollore’nin 2009-2010 yılları arasında Afrika ülkesi Gine ve Togo’daki limanların işletmesini alırken devletin üst yöneticilerini ikna etmek için rüşvet kullanarak yolsuzluk yaptığı iddia edildi. Polis tarafından gözaltına alınan ve hakkında soruşturma açılan iş adamının şirketi ise yayınladığı bildiride yolsuzluk iddialarını yalanladı. Şirket ilkelerinden birinin ticari saydamlık olduğunu ifade edilen açıklamada, iddialarla ilgili her türlü belge ve kanıtların bulunduğu belirtildi. Haberlerin ardından, Bollore şirketinin hisseleri yarım günde yüzde 6 değer kaybetti.
Şirket sahibi Bollore ve iki önemli sorumlusunun hala gözaltında olduğu öğrenildi.
İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt
Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı
Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek
Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti
Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada
Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum