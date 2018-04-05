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Fren boşalan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi genç kıza son görev

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 19:09 | Son Güncelleme

Trabzon’da freni boşalan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Sema Yönev memleketi Giresun’un Alucra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Trabzon’da dün Ortahisar ilçesi Kalkınma Mahallesi’nde freni boşalan Suriye uyruklu bir şahsın kullandığı hurda yüklü kamyonet, kaldırımında yürüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Sema Yönev’e çarpmış ve ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Fren boşalan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi genç kıza son görev

Trabzon’da freni boşalan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Sema Yönev memleketi Giresun’un Alucra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Trabzon’da dün Ortahisar ilçesi Kalkınma Mahallesi’nde freni boşalan Suriye uyruklu bir şahsın kullandığı hurda yüklü kamyonet, kaldırımında yürüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Sema Yönev’e çarpmış ve ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası kaçan kamyonet sürücüsü Suriyeli gözaltına alınırken, bugün çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Giresunlu olan Sema Yönev için ise bugün Alucra ilçesi Tepeköy köyü Kuba Camisi’nde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına genç kızın ailesinin yanı sıra üniversiteden sınıf arkadaşları, Alucra Kaymakamı Hulusi Teke, Belediye Başkanı Asım Kaymakçı ile köylüler katıldı.

"Serseri kurşun gibi o araba nasıl gezebilir Trabzon sokaklarında ?"
Bir yakınının cenazesi için Kocaeli’ne giderken yolda acı haberi öğrenerek Amasya’dan Trabzon’a giden baba Eyüp Yönev cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Eyüp Yönev, "Serseri kurşun gibi o araba nasıl gezebilir Trabzon sokaklarında ? Benim kızım daha gençti" diyerek feryat etti. Namaz sonrası Sema Yönev, köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Fren boşalan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi genç kıza son görev

Fren boşalan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi genç kıza son görev

Fren boşalan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi genç kıza son görev

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