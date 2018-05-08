Fren yerine gaza basınca yayalara çarptı: 2 yaralı (2)

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da otomobiliyle ara sokağa giriş yapan sürücü, dönüş yapacağı sırada fren yerine gaza basınca yayalara çarptı. Kazada 2 yaya yaralandı. Kaza, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücü, otomobil ile caddeden ara sokağa giriş yaptığı sırada, iddiaya göre, fren yerine gaza bastı. Sürücü önce önündeki bir yayaya ardından da arkadaşlarıyla sohbet eden motosiklet üzerinde oturan bir kişiye çarptı. Otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, sürücü gözaltına alındı.
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