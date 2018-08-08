HABER

Freni boşalan biber yüklü kamyonet mezarlığa girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 16:13 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yokuş aşağı inerken freni boşaldığı iddia edilen kırmızı biber yüklü kamyonet, dolmuş durağına çarptı, ardından da mezarlık duvarını yıkıp, ağaca çarparak durdu.

Freni boşalan biber yüklü kamyonet mezarlığa girdi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yokuş aşağı inerken freni boşaldığı iddia edilen kırmızı biber yüklü kamyonet, dolmuş durağına çarptı, ardından da mezarlık duvarını yıkıp, ağaca çarparak durdu.
​Kaza, Cevdetpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde Sait Y. (49) yönetimindeki 31 SH 585 plakalı 1 ton kırımızı biber yüklü kamyonet, yokuş aşağı inerken iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyonet, dolmuş durağına çarptı, ardından da Asri Mezarlığın ihata duvarını yıkıp, mezarlara zarar verdikten sonra bir ağaca çarparak durdu. Bazı mezar taşları kırılırken, kamyonetteki kırmızı biber çuvalları mezarlığa savruldu. Mezarlar kırmızıya bürünürken, dolmuş durağında kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Sürücü Sait D. kısa süreli şok yaşarken, kamyonet kurtarıcı yardımıyla mezarlıkta çıkarıldı. Biber çuvalları ise bir başka kamyonete yüklendi.

FOTOĞRAFLI

Freni boşalan biber yüklü kamyonet mezarlığa girdiFreni boşalan biber yüklü kamyonet mezarlığa girdiFreni boşalan biber yüklü kamyonet mezarlığa girdiFreni boşalan biber yüklü kamyonet mezarlığa girdi

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldüBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
Kazada hayatını kaybeden polis son yolculuğuna uğurlandıKazada hayatını kaybeden polis son yolculuğuna uğurlandı
Yediemin otoparkındaki yangında 4 otomobil kullanılamaz hale geldiYediemin otoparkındaki yangında 4 otomobil kullanılamaz hale geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.