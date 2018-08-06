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Freni boşalan kamyon, 4 araca çarpıp yan yattı: 1 ölü, 4 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 14:05 | Son Güncelleme

AK PARTİ'Lİ YILDIZ'IN AMCASI DA ÖLDÜ Şanlıurfa'da, freninin boşaldığı öne sürülen kum yüklü kamyonun, kontrolden çıkarak, seyir halindeki 4 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanıp, hastaneye kaldırılan Sabri Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabri Yıldız'ın, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın amcası olduğu öğrenildi.  FOTOĞRAFLI

AK PARTİ'Lİ YILDIZ'IN AMCASI DA ÖLDÜ
Şanlıurfa'da, freninin boşaldığı öne sürülen kum yüklü kamyonun, kontrolden çıkarak, seyir halindeki 4 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanıp, hastaneye kaldırılan Sabri Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabri Yıldız'ın, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın amcası olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

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