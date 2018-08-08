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Freni boşalan kamyon iki otomobile çarparak devrildi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 00:21 | Son Güncelleme

İZMİT'te freni boşalan kamyon, 2 otomobile çarparak devrildi.

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te freni boşalan kamyon, 2 otomobile çarparak devrildi. Kazada kamyonda sıkışan 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Gazenfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. Daha önce birçok kazada hayatını kaybedenlerin olduğu rampadan aşağı inen Hakan İltaş yönetimindeki 33 F 5381 plakalı ev eşyası yüklü kamyonun freni boşaldı. İltaş kornaya basarak rampadan aşağı inerken kamyon önce yol kenarındaki bariyerlere sonra da kırmızı ışıkta duran ve Avustralya'dan tatile geldiği öğrenilen Yılmaz Topal yönetimindeki WETPL41 plakalı otomobile ardından da Eren Sancar yönetimindeki 41 GE 842 plakalı otomobile çarpıp devrildi. Kazayı görenler polisi ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü Hakan İltaş ve kamyonda bulunan Ömer İltaş ile Murat İltaş yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkartılarak yan yatan kamyonun kasanın üzerine alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar sedyeye alınıp vinçle aşağı indirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Olay yerinde toplanan birçok kişinin cep telefonlarıyla görüntü çekmesi ise dikkat çekti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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