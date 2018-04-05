Freni boşalan kamyon iki otomobile çarptı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki freni boşalan kamyon, arkasında park halinde bulunan iki otomobile çarparak kenara sıkıştırdı.
Kaza, Yeni Mahalle Sadık Pembe Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mazot almaya giden kamyon sürücüsü havası boşalan kamyonu kenara park etti. Bunun üzerine çalışır haldeki havasının dolması sonucu geri kayan kamyon, arkasında bulunan çöp konteynırına ve park halindeki iki otomobile çarparak durabildi.
Diğer taraftan, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu Durak Mahallesi İstasyon Caddesindeki 06 GGZ 71 plakalı otomobil cadde kenarındaki ağaca çarparak durabildi.
Her iki kazada yaralanma ve can kaybı meydana gelmezken trafik kazaları maddi hasar ile atlatıldı. (Tİ - EFE)
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