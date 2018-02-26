Freni boşalan kamyon istinat duvarından aşağıya düştü

Adnan ÇELEBİ-Ali KADI/NİĞDE,(DHA) NİĞDE'de freni boşalan kamyonet, kaldırıma çarptıktan sonra bir apartmanın bahçesine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, apartmanın yanında bulunan bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Kent merkezindeki Efendibey Mahallesi Murtazabey Sokak üzerinde bulunan rampada freni boşalan kâğıt yüklü, kamyon kaldırıma çarparak istinat duvarından bir apartmanın bahçesindeki otomobilin üzerine düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis kamyonetin adı açıklanmayan sürücüsünü ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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