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Freni boşalan kamyonet, 100 metrelik yamaçtan aşağı indi: 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 22:27 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonet, freninin boşalması nedeniyle yaklaşık 100 metrelik yamaçtan aşağıya indi.

Freni boşalan kamyonet, 100 metrelik yamaçtan aşağı indi: 17 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/GEMEREK (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonet, freninin boşalması nedeniyle yaklaşık 100 metrelik yamaçtan aşağıya indi. Kazada kamyonet içerisinde bulunan 17 kişi yaralandı.
Kaza saat 19.00 sıralarında, Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesi yakınlarında meydana geldi. Çepni köyünden Gemerek ilçesine giden Bünyamin Kaplan yönetimindeki 66 HD 809 plakalı kamyonetin, iddiaya göre manevra yapacağı sırada freni boşaldı. Kamyonet geri geri yol kenarında bulunan yamaçtan aşağıya inmeye başladı. Sürücü Kaplan, kamyoneti yaklaşık 100 metre sonra durdurabildi. Kazada sürücü Bünyamin Kaplan ile kamyonette bulunan tarım işçileri ve çocuklardan Önder Yusuf Kaplan (16), Mustafa Bulduk (16), Kıyafi Çelik (45), Dönsel Çelik (40), Nurhayat Kaplan (52), Serap Karakuş (40), Sevda Dilli (41), Nesimi Doğan (35), Yasemin Dilli (33), Barış Dilli (5), Zeynep Dilli (17), Takı Dilli (53), Ergün Dilli (18), Dönsel Taş (35), İlhan Taş (35) ve Naki Dilli (41) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumları ağır olan Önder Yusuf Kaplan ile Mustafa Bulduk Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Freni boşalan kamyonet, 100 metrelik yamaçtan aşağı indi: 17 yaralıFreni boşalan kamyonet, 100 metrelik yamaçtan aşağı indi: 17 yaralıFreni boşalan kamyonet, 100 metrelik yamaçtan aşağı indi: 17 yaralıFreni boşalan kamyonet, 100 metrelik yamaçtan aşağı indi: 17 yaralı

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