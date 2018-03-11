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Freni boşalan otomobil devrildi: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 23:51 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da freni boşalması nedeniyle kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Freni boşalan otomobil devrildi: 5 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA’da freni boşalması nedeniyle kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Kesik yönetimindeki 63 KK 388 plakalı otomobilin freni boşaldı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Kesik ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulnduğu yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Freni boşalan otomobil devrildi: 5 yaralıFreni boşalan otomobil devrildi: 5 yaralı

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