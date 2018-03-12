Freni boşalan otomobil devrildi: 5 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA’da freni boşalması nedeniyle kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Kesik yönetimindeki 63 KK 388 plakalı otomobilin freni boşaldı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Kesik ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulnduğu yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük
İstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldü
Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız
Hamile kediye yaptıkları dehşete düşürdü!
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum