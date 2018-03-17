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Freni boşalan otomobil yatak odasına girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 02:17 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde el freni boşalan otomobil bir evin yatak odasına girdi.

Freni boşalan otomobil yatak odasına girdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde el freni boşalan otomobil bir evin yatak odasına girdi. Kazada evde ve araçta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.
Kaza, akşam saatlerinde Gebze Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 37. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Süleyman Aydın’a ait sokak park halinde olan 28 AAC 428 plakalı otomobil el freninin boşalması sonucu hızla yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Hızla ilerleyen otomobil yolun sonundaki Abbas Akıllı’ya ait tek katlı bir evin yatak odasına girerek durabildi. Bu esnada büyük bir gürültü duyan komşular durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza ile ilgili hasar tespit tutanağı tuttu. Meydana gelen kazada evde ve otomobilde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Olayı duyan ev sakinleri ev eve döndüğünde şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kazaya karışan araç çekici yardımı ile girdiği yatak odasından kaldırırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Freni boşalan otomobil yatak odasına girdi

Freni boşalan otomobil yatak odasına girdi

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