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Freni boşalan süt tankeri 6 araca çarptı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 18:36 | Son Güncelleme

UŞAK'ta freni boşalan süt tankeri, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarparak durdu.

Freni boşalan süt tankeri 6 araca çarptı: 5 yaralı

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta freni boşalan süt tankeri, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarparak durdu. Kazada, 5 kişi hafif yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Uşak-İzmir Karayolu üzerindeki Uşak Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Erhan Cengiz yönetimindeki 10 ZH 099 plakalı süt tankeri, iddiaya göre fren boşalması nedeniyle, kırmızı ışıkta bekleyen 6 otomobile çarptı. Ortalık savaş alanına dönerken, çarpmanın etkisiyle birbirinin üstüne çıkan ve yol kenarlarına düşen araçlarda 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ne ait sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle birlikte merkezde bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sebebiyle Uşak-İzmir Karayolu trafiğe kısa süreliğine kapatıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin çalışmasıyla Uşak-İzmir karayolu tekrar trafiğe açıldı.

FOTOĞRAF

Freni boşalan süt tankeri 6 araca çarptı: 5 yaralıFreni boşalan süt tankeri 6 araca çarptı: 5 yaralıFreni boşalan süt tankeri 6 araca çarptı: 5 yaralı

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