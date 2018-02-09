Freni boşalan tanker bekçi kulübesine girdi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde freni boşalan su tankeri yokuş aşağıya hızla ilerlerken sürücüsü tankeri yakalamak peşinden koştu. Karşı şeride geçen tanker bir inşaatın bekçi kulübesine çarparak durabildi.
Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Tuzla Caddesi’nde saat 20.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dursun D. idaresindeki 41 R 4390 su yüklü tanker, sürücüsü rapor tutmak araçtan indiği sırada imdat freni boşalınca caddeden aşağıya hızla ilerlemeye başladı. Aracının hızla ilerlediğini gören sürücü, tankeri durdurmak için hızla koşmaya başladı. Bu esnada sürücü düşerek hafif şekilde yaralandı. Hızla ilerleyen tanker karşı şeride geçti. Bu esnada kaldırımda yürüyen bir kişi tankerin altında kalmaktan son esnada kurtuldu. Su yüklü tanker bir inşaatın bekçi kulübesine çarparak durabildi. Tankerin hızla üzerine doğru geldiğini gören bekçi İsmail A. kendisini kulübenin penceresinden dışarıya atarak ezilmekten son anda kurtuldu.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail A. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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