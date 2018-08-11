HABER

Freni boşalan tanker eve çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 16:45 | Son Güncelleme

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde boş akaryakıt tankeri, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir eve çarptı.

Freni boşalan tanker eve çarptı

İsmail KAYA/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde boş akaryakıt tankeri, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir eve çarptı. Evde kimsenin bulunmayışı, olası faciayı önledi.
Kaza, Büyükorhan'ın Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Gönül yönetimindeki içi boş akaryakıt tankeri, freninin boşalması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Tanker, yol kenarındaki Necati Oruç'a ait eve çarptı. Tankerin çarptığı evin duvarı yıkılırken, içeride kimsenin bulunmayışı olası faciayı önledi. Kazada yaralanan sürücü Bülent Gönül, çağrılan ambulansla ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı. Evde ve araçta büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Freni boşalan tanker eve çarptıFreni boşalan tanker eve çarptıFreni boşalan tanker eve çarptıFreni boşalan tanker eve çarptı

PARTNERYok artık! Evinde bulduğu zehirli akrebi besliyorYok artık! Evinde bulduğu zehirli akrebi besliyor
Rus turist oteldeki odasında ölü bulunduRus turist oteldeki odasında ölü bulundu
Bursa'da orman yangını (7)Bursa'da orman yangını (7)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Kabe'de inanılmaz anlar!

Kabe'de inanılmaz anlar!

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medya fenomeni çift davalık oldu! Her şey ihanetle başladı

Sosyal medya fenomeni çift davalık oldu! Her şey ihanetle başladı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.