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Freni patlayan minibüsün çarptığı zabıta memuru öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 14:41 | Son Güncelleme

Ankara’nın Mamak ilçesinde freni patlayan minibüsün çarptığı zabıta memuruna öldü.

Ankara’nın Mamak ilçesinde freni patlayan minibüsün çarptığı zabıta memuruna öldü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dik bir yokuş olan 1768 Cadde üzerinde ilerleyen minibüs, freninin patlaması sonucu hızla Sağduyu Caddesi’ne doğru ilerledi. Şehir içi yolcu taşıyan minibüs, önce cadde üzerinde seyir halinde olan panelvan bir araca; ardından polis ekipleri ile birlikte servislere yönelik gerçekleştirdikleri uygulamanın ardından merkezlerine dönmek üzere hazırlanan zabıta memurlarından birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan zabıta memuru yerde hareketsiz şekilde kaldı.
Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan zabıta memurunun öldüğünü tespit etti. Polis ise minibüs şoförünü gözaltına alırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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