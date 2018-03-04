Freni patlayan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde freni patlayan otomobil, 5 araca çarparak durabildi.
Kaza, Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S. B.’nin kullandığı 59 SK 858 plakalı otomobil, küçük çaplı kazaya karıştı.
Sürücü S. B., aracından indiği sırada otomobilin freni patladı. Yokuş aşağı hareket eden otomobil park halindeki araçlara çarptı.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, 6 araçta maddi hasar meydana geldi.
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