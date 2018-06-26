HABER

Freze makinesine düşen liseli yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 17:27 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde lise öğrencisi Ahmet Furkan Kılınç (16) tarım alanında kullanılan freze makinesine düşerek yaşamını yitirdi.

Freze makinesine düşen liseli yaşamını yitirdi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde lise öğrencisi Ahmet Furkan Kılınç (16) tarım alanında kullanılan freze makinesine düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, dün Yahyalı ilçesine bağlı Kocahacılı köyünde meydana geldi. Okulların tatil olmasıyla birlikte aile bütçesine katkı sağlamak için tarlada çalışmaya başlayan Ahmet Furkan Kılınç, dengesini yitirerek freze makinesine düştü. Ahmet Furkan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ahmet Furkan Kılınç, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERElbise zorladıElbise zorladı
İnternetten tarihi eser satmaya çalışan 2 kişi yakalandıİnternetten tarihi eser satmaya çalışan 2 kişi yakalandı
İstanbul için beklenen dolu yağışı Tekirdağ'da etkili olmaya başladıİstanbul için beklenen dolu yağışı Tekirdağ'da etkili olmaya başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul için beklenen dolu yağışı Tekirdağ'da etkili olmaya başladı

İstanbul için beklenen dolu yağışı Tekirdağ'da etkili olmaya başladı

Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi

Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi

Fatih'te cami bahçesinde korkunç olay

Fatih'te cami bahçesinde korkunç olay

Kırıkkale'de kadın cinayeti! Cinayeti fark eden komşusunu da öldürmeye çalıştı

Kırıkkale'de kadın cinayeti! Cinayeti fark eden komşusunu da öldürmeye çalıştı

Eşinin 14 yaşındaki yeğenini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Eşinin 14 yaşındaki yeğenini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Kocaeli'de vahşet! Polis memuru, oğlunun gözü önünde eşini kurşun yağmuruna tuttu!

Kocaeli'de vahşet! Polis memuru, oğlunun gözü önünde eşini kurşun yağmuruna tuttu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.