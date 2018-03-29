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Frida'ya Mersin'de kapalı gişe prömiyer

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 23:41 | Son Güncelleme

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan iki perdelik 'Frida' balesinin prömiyerini yaptı.

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan iki perdelik 'Frida' balesinin prömiyerini yaptı.

Mersin Kültür Merkezi Sahnesi'nde sahnelenen eser kapalı gişe oynadı. Orkestra şefliğini Burak Şatana'nın yaptığı eserin müziğine A. Maquez, J. P. Moncayo, C. A. Akın imza attı. Koreografisini ve rejisörlüğünü Özgür Adam İnanç yaptığı eseri, Dramaturg Füsun Ataman Berke kaleme alırken, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek ve ışık tasarımı ise Tarı Deniz üstlendi.

Kahlo’nun hayatından kesitler sunulan, resimlerine de sirayet eden görselliğin sahneye taşındığı eserde, küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına karşın resim yaparak hayata tutunan dirençli bir kadının öyküsü anlatılıyor. Frida, hayatında başına gelen kötü olaylardan bahsederken, vücudunda kalıcı hasarlar bırakan, geçirdiği otobüs kazasını ve kendisi gibi ressam olan daha sonra da evleneceği Diego'yu ilk sıralara alıyor. Frida'nın çocukluğu ve gençliğini Tutku Barın Tümen'in, yetişkinlik dönemlerini ise Özlem Şenormanlılar ve Meltem Ayar'ın canlandırdığı eserde, Ozan Demirbaş, Niyazi Cingöz, Burak Serkan Cebeci, Tugay Ak, Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu, Selğan Çavdaroğlu, Seda Dereli, Özge Hoşer, Pınar Humar, Risa Ochiai, Ketevan Chkhikvadze, Hasan Akyol, İsmail Şereflioğlu, Yusuf Afacan ve Niyazi,Cingöz rol aldı.

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