Frig Vadisi’nde ATV araçla kaza yapan anne- kız yaralandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi’ni gezmeye çıkan Ferdane Aydın (47) ve kızı Zehra Aydın (13), kiraladıkları ATV aracıyla kaza yaptı. Ağır yaralanan anne- kızı ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Olay, saat 17.00 sıralarında İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde meydana geldi. Ferdane Aydın ve kızı Zehra Aydın, kiraladıkları ATV aravrıyla Emre Göleti’ni ve Frig Vadisi’ni dolaşmaya çıktı. Tur sırasında henüz bilinmeyen nedenle ATV ile kaza yapan anne ve kızı ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı anne ve kızın durumunun ağır olması üzerine ambulans helikopterden yardım istendi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ambulans helikopter yaralıları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürdü.
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