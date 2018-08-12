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FSM girişinde kaza: 2 şerit trafiğe kapalı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 13:31 | Son Güncelleme

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada 2 şerit trafiğe kapandı.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL,(DHA) FATİH Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada 2 şerit trafiğe kapandı. Anadolu yakası istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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