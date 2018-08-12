FSM girişindeki kaza trafiği kilitledi aktüel

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL,(DHA) FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılırken, Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte bir minibüs, bir hafif ticari araç ve iki otomobil birbirine çarptı. Kazada 5 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kazanın ardından, köprünün iki şeridi trafiğe kapatılırken, Anadolu Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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