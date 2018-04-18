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FSM Köprüsü Kavacık mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik durdu.

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

IHAAW130213-ASA/18-04-2018 - FSM Köprüsü Kavacık mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 18.04.2018 13:02:13 TSI NNNN

IHAAW130213-ASA/18-04-2018

- FSM Köprüsü Kavacık mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik durdu.

18.04.2018 13:02:13 TSI
NNNN

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